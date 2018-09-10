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مصرع 20 شخصًا في تحطم طائرة جنوب السودان

مصرع 20 شخصًا في تحطم طائرة جنوب السودان
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
لقي (20) شخصاً مصرعهم، في تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من مطار جوبا الدولي الى مدينة يرول بجنوب السودان.

ولقي طياران سودانيان هما كابتن سامي قيلي، وكابتن محمد، مصرعهما في تحطم الطائرة من طراز LET410 بجنوب السودان.

وقال وزير  الاعلام في ولاية البحيرات الشرقية ان نحو 20 شخصاً لقوا حتفهم في تحطم الطائرة، ونجا نحو 3 اشخاص بينهم شخص يحمل الجنسية الايطالية، وطفل، واكد الوزير سقوط الطائرة في البحيرة القريبة من المدينة، فيما لا يزال عمال الانقاذ يواصلون البحث عن جثث الناجين.

أكد وزير الزراعة والغابات بولاية البحيرات الغربية بجنوب السودان، سبت أجوك، نجاة 3 ركاب آخرين، كانوا على متن طائرة ركاب تابعة لشركة خاصة، في مدينة يرول مركز ولاية البحيرات الشرقية، وسط البلاد.

وقال أجوك في تصريحات صحفية نقلتها وكالة (سبوتنيك) سقطت طائرة ركاب خاصة تابعة لشركة ساوث واستون، بمدينة يرول، عاصمة ولاية البحيرات الشرقية وعلى متنها 22 راكبا، موضحا نجاة 3 ركاب، بينهم طفلة ورجل مسن، وقائد الطائرة وهو في حالة خطرة.

وأضاف أجوك أنه من بين الضحايا ضابط في الجيش الحكومي برتبة مقدم، ومطران أسقفية مدينة يرول، واضاف الطائرة أقلعت من مطار جوبا وكانت في طريقها لمطار يرول الذي يبعد 40 دقيقة، قبل أن تسقط في إحدى البحيرات بالمدينة.

واستبعد المسؤول بجنوب السودان أن يكون سقوط الطائرة بفعل فاعل، قائلا: صباح اليوم كانت الرؤية غير واضحة في أجواء ولاية البحيرات الشرقية، بسبب وجود ضباب كثيف، ويمكن أن يكون الحادث بسبب عطل فني بالطائرة، موضحا أنه ذات الطائرة، كانت قد تعطلت أجنحتها الأسبوع الماضي، بمطار مدينة بور وتم إصلاحها. 

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