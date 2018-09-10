اللوح: الجامعة العربية اعتمدت كافة مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أن الدورة الـ150 لإجتماع الجامعة على المستوى الوزاري الذي عقد بالأمس تم خلاله إعتماد كافة مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين سواء على المستوى السياسي أو القدس والأسرى واللاجئين.وقال اللوح لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الاثنين، إنه تم إضافة بند استثنائي خلال هذه الدورة له علاقة بوكالة (أونروا) لأهمية الموضوع وبسبب استهداف هذه المؤسسة الدولية من قبل الإدارة الأمريكية.وأضاف اللوح أن النقطة الأهم في هذا البند هي التأكيد على التفويض الممنوح لوكالة (أونروا) وفق قرار انشاءها منذ عام 49، وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها لجهة أخرى.وأشار اللوح الى أن بندا جديداً سيدرج خلال إجتماع اليوم، للتأكيد على إدانة الدول العربية إعلان الادارة الامريكية اغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، وسلسلة القرارات الأمريكية الأخرى المتعلقة بالقضية الفلسطينية.