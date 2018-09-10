بينهم صحفي.. إصابات في استهداف زوارق الاحتلال لمسيرة بحرية شمال القطاع

وأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اطلاق زوارق الاحتلال عل سفن كسر الحصار، أسفرت عن اصابة المصور الصحفي عطية حجازي الذي يعمل في وكالة المنارة للأنباء برصاصة في القدم، واصفا حالته بالمستقرة.

في غضون ذلك، احتشد الشبان قرب السلك الفاصل في منطقة زيكيم شمال القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز نحوهم.

في غضون ذلك، احتشد الشبان قرب السلك الفاصل في منطقة زيكيم شمال القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز نحوهم.

من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " قبل نحو ساعتين بدأ اضطراب بحري غادرت خلاله بضع عشرات من السفن الفلسطينية ميناء غزة وتحركت باتجاه المناطق الإسرائيلية، وفي أثناء الاضطرابات البحرية أحرق المتظاهرون إطارات السيارات، ورداً على ذلك أطلق جنود الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية في الهواء وأطلقوا النار على مقربة من القوارب دون إيقاع إصابات بهدف الحفاظ على الحدود البحرية".





وأضاف: "في الوقت نفسه قام آلاف من الفلسطينيين على الشريط الساحلي بإشعال الإطارات وإلقاء الحجارة، وألقى الشبان الفلسطينيين، عبوة ناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي ولا توجد إصابات".



