بينهم صحفي.. إصابات في استهداف زوارق الاحتلال لمسيرة بحرية شمال القطاع
خاص دنيا الوطن
استهدفت زوارق الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بنيران رشاشاتها، سفن كسر الحصار في بحر شمال قطاع غزة، مما أسفر عنها اصابة عدد من المواطنين المشاركين بالمسيرة البحرية.
وأكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أن اجمالي الاصابات بلغ 49 مواطناً بالرصاص الحي والاختناق وبالغاز، لافتا إلى أنه تم تحويل 10 منها للعلاج بالمشافي.
وأفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن اطلاق زوارق الاحتلال عل سفن كسر الحصار، أسفرت عن اصابة المصور الصحفي عطية حجازي الذي يعمل في وكالة المنارة للأنباء برصاصة في القدم، واصفا حالته بالمستقرة.
في غضون ذلك، احتشد الشبان قرب السلك الفاصل في منطقة زيكيم شمال القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز نحوهم.
من جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قبل نحو ساعتين بدأ اضطراب بحري غادرت خلاله بضع عشرات من السفن الفلسطينية ميناء غزة وتحركت باتجاه المناطق الإسرائيلية، وفي أثناء الاضطرابات البحرية أحرق المتظاهرون إطارات السيارات، ورداً على ذلك أطلق جنود الجيش الإسرائيلي طلقات تحذيرية في الهواء وأطلقوا النار على مقربة من القوارب دون إيقاع إصابات بهدف الحفاظ على الحدود البحرية".
وأضاف: "في الوقت نفسه قام آلاف من الفلسطينيين على الشريط الساحلي بإشعال الإطارات وإلقاء الحجارة، وألقى الشبان الفلسطينيين، عبوة ناسفة على جنود الجيش الإسرائيلي ولا توجد إصابات".
وتابع: "جنود الجيش الإسرائيلي ردوا على ذلك بتفريق المظاهرات وإطلاق النار وفقا للوائح فتح النار".
وقد نظمت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مسيرة بحرية نحو بحر شمال قطاع غزة، بمشاركة 55 قارباً.
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