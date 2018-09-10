الفرا: الرئيس الفرنسي قد يلتقي بالرئيس أبو مازن

رام الله - دنيا الوطنقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الاوروبي عبد الرحيم الفرا: إنه من المحتمل أن يعقد لقاء بين الرئيس محمود عباس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش توجه الرئيس للجمعية العامة نهاية الشهر الجاري، مشيراً الى أن الحكومة البلجيكية كانت قد قدمت طلباً للقاء الرئيس أيضاً.بدأت اليوم اجتماعات اللجان الفرعية للجنة الفلسطينية الاوروبية المشتركة، والتي تستمر يومين لبحث وتقييم الوضع في فلسطين في عدد من القطاعات.وقال الفرا لإذاعة "صوت فلسطين": إن الاجتماع النهائي للجنة المشتركة سيعقد بعد غد الاربعاء وسيتخلله حوار سياسي فلسطيني اوروبي لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاستيطان وقضايا اخرى.