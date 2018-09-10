مسؤول فلسطيني: كل الالتزامات التي كانت بين السلطة والادارات الامريكية السابقة أصبحت "لاغية"

رام الله - دنيا الوطنأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أنه سيقدم اليوم إحالة جديدة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن قرية الخان الأحمر.وأشار مجدلاني الى أن اجتماعاً للجنة التنفيذية سيعقد قبيل توجه الرئيس محمود عباس، للأمم المتحدة في الـ27 من الشهر الجاري لوضع اليات المواجهة في المحافل الدولية.وأكد مجدلاني أن سياسة الابتزاز لن تخيفنا ولن تثنينا عن الدفاع عن شعبنا وحقوقه، مشيراً الى أنه سيعاد النظر في كل ما تبقى من علاقات مع الادارة الامريكية وأن كل الالتزامات التي كانت مع الادارات الامريكية السابقة تعتبر لاغية.كما اعتبر مجدلاني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، قرار الادارة الامريكية اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، تتويجاً لسلسة الخطوات العدائية والضغط السياسي التي تمارسها ادارة امريكا تجاه شعبنا وقيادته وقضيته.واضاف مجدلاني أن امريكا تخشى بشكل واضح من التطورات التي تجري دولياً ومما يمكن أن يصدرعن محكمة الجنايات الدولية من قرارات لحماية حقوق شعبنا، مضيفاً أن من يخشى العقاب والملاحقة القانونية عليه أن يعمل على وقف كل الاجراءات التي تنتهك حقوق الانسان.