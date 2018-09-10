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شؤون فلسطينية

اتحاد المحامين العرب يطالب (فيفا) بإلغاء القرار الصادر ضد اللواء الرجوب

اتحاد المحامين العرب يطالب (فيفا) بإلغاء القرار الصادر ضد اللواء الرجوب
اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
نجحت نقابة المحامين الفلسطينيين في حشد التأييد داخل إتحاد المحامين العرب (البيت الجامع لكل نقابات المحامين في الدول العربية) وذلك لتبني موقف مندد للانحياز الواضح من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني انفينيتو مع الإحتلال في انتهاك السيادة الفلسطينية من خلال ممارسات مخلة بأخلاقيات المنظمة وآخرها القرارات المجحفة والغير مبرره قانونيا ضد اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم .

وطالب الأستاذ ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، رئيس منظمة الفيفا الدولية إلغاء القرارات الصادرة بحق اللواء جبريل الرجوب على وجه السرعة وذلك في برقيه عاجلة تم ارساله للفيفا.

ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، انفينيتو أن يلتزم بأهداف المنظمة التي يرأسها وبقرارات الشرعية الدولية محذرا من أن ينجرف إلى الصراعات الإقليمية أيا كانت، والتزاما بالحيادية المطلوبة في المنظمة.

وجاء في نص البرقية العاجلة: إدانة اتحاد المحامين العرب لقرار الاتحاد الدولي للفيفا السماح لمنتخب إسرائيل، بإقامة مباراة كرة قدم على الأراضي الفلسطينية مما يشكل جريمة حرب وفق نص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم (2334)، فالقدس أرض فلسطينية محتلة وفق العديد من القرارات الأممية وأهمها1968/252)، (196/267)، (465و 476 و1980/478)، (2016/2334).

واعتبرت البرقية أن هذا القرار المشار الية يعد انتهاكا للسيادة الفلسطينية على أرضها ويزيد من الاحتقان والتوتر وما يترتب على ذلك من آثار تؤكد عدم التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأهداف المنوطة به من جانب آخر والذي أدى في أحد جوانبه الخطيرة إلى صدور قرار ضد الرجوب، مدافعا عن الموقف الفلسطيني والانتهاك الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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