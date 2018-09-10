فيديو: هيئة العودة تنظم مسيراً بحريا من ميناء غزة نحو الشمال





ورصدت عدسة "دنيا الوطن" لحظة انطلاق المسير من ميناء غزة البحري، متوجها نحو شمال القطاع، بهدف كسر الحصار عن القطاع.





وأكد خليل شاهين عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، أن هذا المسير يهدف الى توجه عدة رسائل الى قوات الاحتلال الاسرائيلي، بأن الشعب الفلسطيني سيواصل مسيراته وفعالياته حتى كسر الحصار عنه، بالاضافة الى استمرار حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال الاسرائيلي





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خاص دنيا الوطننظمت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، اليوم الاثنين، مسيراً بحريا، لكسر الحصار عن قطاع غزة .