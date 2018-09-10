وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وفاة الرضيعة "ج.م" البالغة من العمر 11 شهرً، نتيجة صعقة كهربائية في المنزل.
وقال الدكتور أيمن السحباني في تصريح لـ"دنيا الوطن": توفيت مساء اليوم الرضيعة "ج.م" (11 شهرًا)، من سكان حي الشجاعية شرقي قطاع غزة، نتيجة صعقة كهربائية في المنزل، أصابتها، ما أدى إلى وفاتها.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وفاة الرضيعة "ج.م" البالغة من العمر 11 شهرً، نتيجة صعقة كهربائية في المنزل.
وقال الدكتور أيمن السحباني في تصريح لـ"دنيا الوطن": توفيت مساء اليوم الرضيعة "ج.م" (11 شهرًا)، من سكان حي الشجاعية شرقي قطاع غزة، نتيجة صعقة كهربائية في المنزل، أصابتها، ما أدى إلى وفاتها.
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