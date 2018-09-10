وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن وفاة الرضيعة "ج.م" البالغة من العمر 11 شهرً، نتيجة صعقة كهربائية في المنزل.وقال الدكتور أيمن السحباني في تصريح لـ"دنيا الوطن": توفيت مساء اليوم الرضيعة "ج.م" (11 شهرًا)، من سكان حي الشجاعية شرقي قطاع غزة، نتيجة صعقة كهربائية في المنزل، أصابتها، ما أدى إلى وفاتها.