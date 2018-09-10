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شؤون فلسطينية

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه
النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
أعربت كتلة فتح البرلمانية، عن استنكارها لما اسمته "التجاوزات والاساءات التي أطلقها النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر ضد القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس".

وأكدت كتلة فتح، أن بحر هو فاقد الأهلية ومنتحل الصفة ولا يحق له التحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني أو رئاسته لأن ولاية رئاسة المجلس التشريعي منتهية منذ 11/7/2007، لأن يومها رفضت حركة حماس وكتلتها البرلمانية دعوة الرئيس محمود عباس لافتتاح دورة جديدة للمجلس التشريعي، بموجب القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس، وفق لبيان فتح.

وشددت كتلة فتح البرلمانية، على أن هذه والاساءات والاتهامات ترتقى الى مستوى الجريمة التي سيحاسب عليها بحر، وتضاف إلى ملفه، مؤكدة أنه تطاول على القيادة الفلسطينية، وارتكب جرائم باسم المجلس التشريعي الفلسطيني اساء من خلالها ليس فقط للقيادة الفلسطينية بل للشعب الفلسطيني وتاريخه ولمؤسسة المجلس التشريعي الفلسطيني.

واضافت كتلة فتح: "سياتي اليوم الذي سيحاسب فيه النائب بحر على جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية وضد المشروع الوطني الفلسطيني...".

وأعربت كتلة فتح، عن استنكارها لما أسمته "اعتماد بحر على معلومات استقاها من مصادر اسرائيلية"، واصفة تلك المعلومات بالافتراءات والأكاذيب.

 وأضافت فتح: "يبدو أن النائب بحر قد فقد صوابه بعد فشل "صفقة القرن" التي افشلتها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من خلال ما سمي باتفاق التهدئة الذي قدر له ان يكون جزءا من التطبيق العملي لصفقة القرن التي اعدها الرئيس الامريكي ترامب والحكومة الاسرائيلية"، على حد وصف بيان كتلة فتح.

وكان بحر، قد هاجم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطالباً بمحاكمة الرئيس عباس شعبيا ودستورياً أمام المحاكم الفلسطينية بتهمة (الخيانة العظمى). 

وقال بحر: إن الرئيس عباس يرفص المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام ويصر على تسليم سلاح المقاومة، معبراً عن استهجانه لتصريحات منسوبة للرئيس بتوافقه والسلطة مع الاحتلال بنسبة 99%، وفي المقابل عدم توافقه مع شعبه في غزة واستمرار محاصرتها وفرض العقوبات على شعبها، وفق قوله. 

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