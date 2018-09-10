الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

رام الله - دنيا الوطنعبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفضها لسياسة الابتزاز المالي من قبل إدارة الرئيس الامريكي ترامب وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومشافي القدس والتي تهدف لشطب مبدأ العودة وحق للاجئين الفلسطينيين وتحويلهم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة .ودعت الجبهة الديمقراطية خلال مشاركتها برفقة أعضائها وكوادرها في اعتصام نظمه المكتب التنفيذي للاجئين اليوم أمام مقر الوكالة بغزة رفضاً للسياسة الامريكية والاسرائيلية وذلك على أبواب انعقاد الدورة 73 للأمم المتحدة وإجتماع الدول المانحة لبحث أزمة الاونروا دعت لتوحيد كل الجهود لصياغة برنامج موحد للتصدي للإجراءات الأمريكية التي تمس حق شعبنا بالعودة وبوكالة الغوث الشاهد الحي على جريمة التهجير والنكبة للشعب الفلسطيني.ورأت الجبهة الديمقراطية أن (أونروا) وجدت بقرار أممي رقم 302 والذي يطالب بالتزام المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني معتبرة أن إنهاء عمل الوكالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية 194 القاضية بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.ودعت الجبهة الديمقراطية، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا والاشقاء العرب لتوفير شبكة أمان مالي وسياسي لشعبنا الفلسطيني للتصدي لصفقة القرن التي بدأت معالمها تتضح من خلال نقل السفارة الأمريكية للقدس واعتراف الادارة الامريكية بها عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.