مباشر | مباراة الصداقة وشباب رفح | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة
رام الله - دنيا الوطن
عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عن رفضها لسياسة الابتزاز المالي من قبل إدارة الرئيس الامريكي ترامب وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (أونروا) ومشافي القدس والتي تهدف لشطب مبدأ العودة وحق للاجئين الفلسطينيين وتحويلهم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة .

ودعت الجبهة الديمقراطية خلال مشاركتها برفقة أعضائها وكوادرها في اعتصام نظمه المكتب التنفيذي للاجئين اليوم أمام مقر الوكالة بغزة رفضاً للسياسة الامريكية والاسرائيلية وذلك على أبواب انعقاد الدورة 73 للأمم المتحدة وإجتماع الدول المانحة لبحث أزمة الاونروا  دعت لتوحيد كل الجهود لصياغة برنامج موحد للتصدي للإجراءات الأمريكية التي تمس حق شعبنا بالعودة وبوكالة الغوث الشاهد الحي على جريمة التهجير والنكبة للشعب الفلسطيني.

 ورأت الجبهة  الديمقراطية أن (أونروا) وجدت بقرار أممي رقم 302 والذي يطالب  بالتزام المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني معتبرة أن إنهاء عمل الوكالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية 194 القاضية بعودة اللاجئين الفلسطينين إلى  ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

ودعت الجبهة الديمقراطية، المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا والاشقاء العرب لتوفير شبكة أمان مالي وسياسي لشعبنا الفلسطيني للتصدي لصفقة القرن التي بدأت معالمها تتضح  من خلال نقل السفارة الأمريكية للقدس واعتراف الادارة الامريكية بها عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

أخبار ذات صلة

فيديو: هيئة العودة تنظم مسيراً بحريا من ميناء غزة نحو الشمال

فيديو: هيئة العودة تنظم مسيراً بحريا من ميناء غزة نحو الشمال

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

اللجنة التنفيذية: إغلاق ترامب لمكتب منظمة التحرير وتهديده لمحكمة الجنايات الدولية ممارسات لا أخلاقية

اللجنة التنفيذية: إغلاق ترامب لمكتب منظمة التحرير وتهديده لمحكمة الجنايات الدولية ممارسات لا أخلاقية

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين

الطالب &#34;يعاقبة&#34; يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

الطالب "يعاقبة" يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الطالب &#34;يعاقبة&#34; يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

الطالب "يعاقبة" يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية