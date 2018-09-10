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شؤون فلسطينية

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين
دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
دعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة، إلى حراك شعبي شامل لمواجهة ما يُسمى صفقة القرن، وإفشال المخططات الإسرائيلية– الأمريكية الهادفة الى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

 وقالت سلامة لإذاعة (صوت فلسطين): إن قرار محكمة الاحتلال الأخير بهدم تجمع الخان الأحمر، يهدف أساسا الى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 67 ، وتستمر الإدارة الأمريكية بإجراءاتها المعادية لنا  والتي كان اخرها اليوم قرار اغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. 

ودعت العرب للتحدث سراً وعلانيةً مع الامريكان وفي الأمم المتحدة وبالتحديد في اجتماعات الجمعية العامة هذا الشهر عن رفضهم لما تقوم به الإدارة الامريكية، مُضيفةً لا أحلاف في المنطقة تدوم دون حل القضية الفلسطينية، ولا أحلاف في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية.

وشددت سلامة على ضرورة تعزيز المقاومة الشعبية، ودعم الموقف الفلسطيني الرافض للضغوط والابتزاز ، موضحةً أن حجم الضغوطات الامريكية يُدّلل على مدى قوة وصلابة الموقف الفلسطيني الذي يوجع الإدارة الامريكية والاحتلال ويُفشل مخططاتهما لتصفية القضية الفلسطينية. 

ودعت أبناء شعبنا  الخروج من مربع التردد والانخراط بحراك شعبي جماهيري واسع لمواجهة الاحتلال دفاعاً عن حقوقنا وإفشال ما يُحاك من مؤامرات ضد شعبنا وقضيته. 

وأضافت أننا على ثقة بأن أبناء شعبنا جميعاً ضد كل هذه الضغوط وهناك ثقة من الشعب بالقيادة الفلسطينية وتمسكها بالثوابت الوطنية ، ولكن الترجمة العملية مطلوبة على الارض بمقاومة شعبية وحراك جماهيري واسع دفاعا عن حقوقنا.

 وأشارت سلامة إلى انتصار العالم لعدالة القضية الوطنية الفلسطينية ، وعزلت أمريكا نفسها وشريكتها إسرائيل عن الاجماع الدولي، مؤكدة على أهمية العمل في الساحة الأمريكية وتعزيز وعي المجتمع الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، وخطورة إجراءات إدارة ترامب ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على أمن ومصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، قائلة أن أمن المنطقة واستقرارها مُهدد نتيجة اجراءات ترامب.

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