الطالب "يعاقبة" يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

رام الله - دنيا الوطنضمن برنامج "تميّز" ومبادرة" انت القائد" الذي ينفذه منتدى شارك الشبابي للسنة الرابعة على التوالي استلم الطالب احمد يعاقبة منصب نائب محافظ محافظة نابلس اليوم الأحد، لمدة يوم واحد.وقال احمد يعاقبة: إن تجربة تولي هذا المنصب هي تجربة قيادية وريادية في الوقت ذاته، وتحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية، حيث أن توليه لهذا المنصب طور لديه المعرفة بأمور المحافظة وأقسامها، وزاد من خبراته ومهاراته العملية.وأوضح يعاقبة أن مقابلته مع العديد من المواطنين ومناقشتهم ووضع الحلول المناسبة لمشاكلهم عزز لديه الثقة بالنفس ودوره كشاب قادر.وبينت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة أن هذه المبادرة تعد إيجابية ونوعية، تهدف إلى تعزيز امكانيات وقدرات الشباب من خلال ممارستهم العملية لتنمية مهاراتهم.وتمنت الأتيرة أن تكون هذه المبادرة نهج دائم في ظل أوضاع الخريجين الحالي وقلة فرص العمل، وأضافت أن سوق العمل بحاجة للشباب الموهوبين لتطويرهم، فهذه المبادرة تساعدهم على صقل شخصيتهم وتحسين فرصهم بالإنخراط في سوق العمل بعدالتخرج.وشكرت منسقة الشمال لمنتدى شارك ديانا الخراز المحافظ ونائب المحافظ على دعمهم لقطاع الشباب ولمبادرة أنت القائد التي ينفذها منتدى شارك بالتعاون مع الجامعات الفلسطينية وبالشراكة ما بين القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.و دعت الخراز المحافظ أكرم الرجوب على رعاية حفل تخريج الموسم الرابع لبرنامج تميز، وحفل إطلاق تميز5"