مباشر | مباراة الصداقة وشباب رفح | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017
عزام الشوا محافظ سلطة النقد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية "تقرير الاستقرار المالي 2017"، والذي يعتبر من أهم التقارير التي تصدرها بجانب التقرير السنوي حول الاقتصاد المحلي والعالمي.

 ويستعرض التقرير أشكال المخاطر المختلفة التي يتعرض لها النظام المالي الفلسطيني، بمكوناته من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية (الصرافون، ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وقطاع الأوراق المالية، وقطاع التأمين، وقطاعا الرهن العقاري، التأجير التمويلي).

إذ إلى جانب اهتمامها بالاستقرار النقدي، تهتم سلطة النقد أيضاً بالاستقرار المالي في فلسطين، باعتباره هدفاً رئيساً، ولكونها المؤسسة الوحيدة المخولة بالإشراف على سلامة الوضع المالي للمصارف والصيارفة وشركات الإقراض المتخصصة العاملة في فلسطين، وكذلك على مقدمي خدمات الدفع وعلى سلامة وفعالية نظم المدفوعات.

 كما يعكس مدى التركيز على القطاع المالي، وتحسين قدرة هذا الجهاز على مواجهة المخاطر لضمان ملائته المالية وقيامه بمهامه المختلفة بما فيها دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بفاعلية وكفاءة، وذلك من خلال ضمان تدفق الأموال بسلاسة بين الأسر والشركات والحكومة وبين المواطنين وبقية العالم.

وأشار عزام الشوا، محافظ سلطة النقد، في مقدمة التقرير إلى أن نتائج الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد قد انعكست على الأداء الجيد الذي حققه الجهاز المصرفي، العمود الفقري للنظام المالي الفلسطيني، وظهر بشكل واضح في المؤشرات المالية لهذا الجهاز، كارتفاع الموجودات وتحسن نوعيتها، وزيادة قدرة المصارف على مواجهة المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة.

وأضاف الشوا، أنه وبالرغم من الأداء الجيد وصلابة ومتانة الجهاز المصرفي، إلا أن سلطة النقد تدرك تماماً المخاطر التي تهدد هذا الجهاز واستقراره، والتي يرتبط جزء كبير منها بخصوصية الوضع الفلسطيني. وأن سلطة النقد قد دأبت على رصد مثل هذه المخاطر، وخصوصاً ما يتعلق منها بتعرض الجهاز المصرفي لاقتراض الحكومة وموظفيها، والقروض الاستهلاكية والعقارية في المحفظة الائتمانية، وكذلك المخاطر المتعلقة بالتوظيفات الخارجية وأسعار الصرف للعملات المتداولة في السوق الفلسطيني، وغيرها.

وأكد عزام الشوا أن سلطة النقد تراقب عن كثب هذه التحديات والمخاطر، وتعمل جاهدة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الضرورية للحد من تداعياتها.

وتسعى سلطة النقد من خلال إصدار هذا التقرير إلى زيادة الوعي والفهم بالمواضيع والتطورات المختلفة المتعلقة بالاستقرار المالي في فلسطين، بحيث يغطي تقييم سلطة النقد المخاطر والتهديدات المحتملة تجاه الوسطاء الماليين والنظام المالي، وبالتالي بيان مدى قدرة هذا النظام على مواجهة مثل هذه المخاطر والتهديدات، والإجراءات المتخذة والأدوات المستخدمة لتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار المالي وتجنب هذه المخاطر والتهديدات.

ويشتمل تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 على سبعة فصول رئيسة تتضمن استعراض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، وتحليل أهم التطورات في القطاع المالي الفلسطيني وتأثيراتها المحتملة على الاستقرار المالي، ورصد الجهود التي بذلتها سلطة النقد للحفاظ على الاستقرار المالي، وتدعيم البنية التحتية للنظام المصرفي، والمحافظة على ثقة العملاء بالجهاز المصرفي، وذلك من خلال مزيد من التدعيم للإطار القانوني والرقابي، وتعزيز البنية التحتية للنظام المالي وغيرها من الإنجازات النوعية والإجراءات والتدابير التحوطية الملائمة، التي تسهم في بقاء الجهاز المصرفي آمناً وسليماً ومعافى.

أخبار ذات صلة

فيديو: هيئة العودة تنظم مسيراً بحريا من ميناء غزة نحو الشمال

فيديو: هيئة العودة تنظم مسيراً بحريا من ميناء غزة نحو الشمال

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

اللجنة التنفيذية: إغلاق ترامب لمكتب منظمة التحرير وتهديده لمحكمة الجنايات الدولية ممارسات لا أخلاقية

اللجنة التنفيذية: إغلاق ترامب لمكتب منظمة التحرير وتهديده لمحكمة الجنايات الدولية ممارسات لا أخلاقية

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين

الطالب &#34;يعاقبة&#34; يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

الطالب "يعاقبة" يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الطالب &#34;يعاقبة&#34; يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

الطالب "يعاقبة" يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية