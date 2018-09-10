مباشر | مباراة الصداقة وشباب رفح | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جددت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، رفضها الابتزاز الاميركي الإسرائيلي، باستهداف وكالة الغوث ووقف التمويل عنها ووقف المساعدات للمشافي الفلسطينية في القدس المحتلة، وكل الخطوات والقرارات الاميركية التي تعمق الشراكة مع المحتل وتمثل تطاولا على القرارات الدولية، والقيم والاعراف الانسانية والحقوقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته القوى والفعاليات الوطنية والشعبية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم، وجددت فيه التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس خالية من الاحتلال والاستيطان.

ودعت الجماهير للالتحام مع الخان الاحمر رفضا لمشروع التهجير القسري ضمن مخططات الاحتلال لتكريس الأمر الواقع وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ودعت للتجمع يوم الاربعاء الساعة 5 مساء أمام مبنى محافظة رام الله والبيرة للتوجه للخان الاحمر اسنادا لاهلنا المرابطين فيه حيث ستتوفر الحافلات التي تقل المشاركين امام مبنى المحافظة.

ودعت جماهير الشعب من مؤسسات واطر وفعاليات وطنية ورسمية واهلية لاوسع مشاركة في صلاة الجمعة في الخان الاحمر، والمشاركة في المسيرة المقررة الجمعة للتأكيد على الصمود والبقاء، رغم محاولات الاقتلاع والتطهير العرقي لدولة الاحتلال.

أخبار ذات صلة

فيديو: هيئة العودة تنظم مسيراً بحريا من ميناء غزة نحو الشمال

فيديو: هيئة العودة تنظم مسيراً بحريا من ميناء غزة نحو الشمال

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

فتح: سيأتي اليوم الذي سنحاسب فيه أحمد بحر على جرائمه

اللجنة التنفيذية: إغلاق ترامب لمكتب منظمة التحرير وتهديده لمحكمة الجنايات الدولية ممارسات لا أخلاقية

اللجنة التنفيذية: إغلاق ترامب لمكتب منظمة التحرير وتهديده لمحكمة الجنايات الدولية ممارسات لا أخلاقية

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين

دلال سلامة: على العرب أن يتحدثوا مع الادارة الأمريكية لوقف اجراءاتها ضد الفلسطينيين

الطالب &#34;يعاقبة&#34; يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

الطالب "يعاقبة" يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

وفاة رضيعة بغزة نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الجبهة الديمقراطية: ابتزازات ترامب المالية تهدف لشطب مبدأ العودة

الطالب &#34;يعاقبة&#34; يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

الطالب "يعاقبة" يتولى منصب نائب محافظ محافظة نابلس ليوم واحد

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

سلطة النقد الفلسطينية تصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2017

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية