قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنجددت القوى والفعاليات الوطنية والشعبية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، رفضها الابتزاز الاميركي الإسرائيلي، باستهداف وكالة الغوث ووقف التمويل عنها ووقف المساعدات للمشافي الفلسطينية في القدس المحتلة، وكل الخطوات والقرارات الاميركية التي تعمق الشراكة مع المحتل وتمثل تطاولا على القرارات الدولية، والقيم والاعراف الانسانية والحقوقية.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته القوى والفعاليات الوطنية والشعبية لمحافظة رام الله والبيرة، اليوم، وجددت فيه التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس خالية من الاحتلال والاستيطان.ودعت الجماهير للالتحام مع الخان الاحمر رفضا لمشروع التهجير القسري ضمن مخططات الاحتلال لتكريس الأمر الواقع وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، ودعت للتجمع يوم الاربعاء الساعة 5 مساء أمام مبنى محافظة رام الله والبيرة للتوجه للخان الاحمر اسنادا لاهلنا المرابطين فيه حيث ستتوفر الحافلات التي تقل المشاركين امام مبنى المحافظة.ودعت جماهير الشعب من مؤسسات واطر وفعاليات وطنية ورسمية واهلية لاوسع مشاركة في صلاة الجمعة في الخان الاحمر، والمشاركة في المسيرة المقررة الجمعة للتأكيد على الصمود والبقاء، رغم محاولات الاقتلاع والتطهير العرقي لدولة الاحتلال.