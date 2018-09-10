عربي

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين
وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني‏
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر الإرياني‏، أن النظام الإيراني، يستميت لانقاذ الاتفاق النووي مع أمريكا، كما يوجه وزير خارجيته جواد ظريف تهنئة ليهود إسرائيل بعيد الفصح، متمنيا لهم سنة مليئة بالسلام والوئام، بينما يقتل المدنيين في اليمن.

وأضاف الإرياني في تغريدة على موقع (تويتر): أن إيران يقتل اليمنيون عبر جماعة الحوثي، منذ أربعة أعوام، ويطلقون شعارات "كاذبة" عن الموت لأمريكا وإسرائيل، فيما يحاولون انقاذ الاتفاق النووي، ويهنئون الإسرائيليون.

أخبار ذات صلة

مقتل 11 مسلحا باشتباك مع الشرطة المصرية بالعريش

مقتل 11 مسلحا باشتباك مع الشرطة المصرية بالعريش

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد

بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد

مقتل 19 على الأقل في سقوط طائرة بجنوب السودان

مقتل 19 على الأقل في سقوط طائرة بجنوب السودان

البشير يُقرر حل الحكومة السودانية ويُعين رئيساً جديداً للوزراء

البشير يُقرر حل الحكومة السودانية ويُعين رئيساً جديداً للوزراء

شاهد: أمير قطر السابق يُشعل مواقع التواصل بتصريح جريء عن &#34;الشيخة موزة&#34;

شاهد: أمير قطر السابق يُشعل مواقع التواصل بتصريح جريء عن "الشيخة موزة"

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

قوى رام الله تدعو للتواجد في الخان الأحمر الأربعاء المقبل

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

اتحاد الكتاب العرب يدين القرصنة الإسرائيلية لأعمال 45 كاتبة عربية

اتحاد الكتاب العرب يدين القرصنة الإسرائيلية لأعمال 45 كاتبة عربية

القواسمي: لو وضعوا كل مليارات العالم في يميننا لن نقبل بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي

القواسمي: لو وضعوا كل مليارات العالم في يميننا لن نقبل بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي

فتح: النضال من أجل حق العودة لا يحتاج لترخيص من أحد

فتح: النضال من أجل حق العودة لا يحتاج لترخيص من أحد

آمال حمد: حق العودة لن يخضع للإرهاب الأمريكي

آمال حمد: حق العودة لن يخضع للإرهاب الأمريكي

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد

بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد