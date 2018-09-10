وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الإعلام اليمني، معمر بن مطهر الإرياني‏، أن النظام الإيراني، يستميت لانقاذ الاتفاق النووي مع أمريكا، كما يوجه وزير خارجيته جواد ظريف تهنئة ليهود إسرائيل بعيد الفصح، متمنيا لهم سنة مليئة بالسلام والوئام، بينما يقتل المدنيين في اليمن.وأضاف الإرياني في تغريدة على موقع (تويتر): أن إيران يقتل اليمنيون عبر جماعة الحوثي، منذ أربعة أعوام، ويطلقون شعارات "كاذبة" عن الموت لأمريكا وإسرائيل، فيما يحاولون انقاذ الاتفاق النووي، ويهنئون الإسرائيليون.