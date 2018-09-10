الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير النقل والمواصلات المهندس سميح طبيلة صباح اليوم الإثنين 10/09/2018 مع نائب الأمين العام لإتحاد النقل الدولي السيد (سيتوارد) سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين . وذلك في إطار الإجتماع مع النقابة العامة لعمال النقل بفلسطين ، وبحضور السيد شاهر سعد الأمين العام للإتحاد والسيد أحمد جابر رئيس النقابة وعدداً من أعضاء النقابة ، وحضور من الوزارة كل من ، أ. عماد الصافي ، م. جمال شقير ، أ. موسى رحال ، أ. ايمن شقير .في مستهل اللقاء رحب الوزير بالضيف وبالحضور الكريم ، وإستعرض التحديات والعقبات التي تواجه قطاع النقل في فلسطين بسبب الممارسات اليومية للإحتلال ، مؤكداً صمود وثبات الشعب الفلسطيني في وجه هذه الممارسات والعمل بشكل مكثف ومضاعف في كافة مجالات العمل .وتحدث الوزير أيضا حول المشاريع الإستراتيجية والخطط المستقبلية التي تسعى الوزارة لإنجازها لحل الكثير من المشكلات والمعضلات التي تواجه قطاع النقل في فلسطين وعلى رأسها مشروع المخطط الشمولي للنقل والطرق والمواصلات في فلسطين ومصادقة مجلس الوزراء له ، ومشروع تطوير الحافلات والمعروف باسم الأوريو والمقدم كمنحة من الحكومة الهولندية . مشدداً على إهتمام الوزارة بالنقل العام كأفضل وسيلة نقل تسهم في تحقيق خدمة افضل للمواطن وتخفف من الإكتظاظات والإزدحامات المرورية .وأكد الوزير على المساعي الحثيثة التي تبذلها الوزراة وبشتى الطرق للحصول على تمويل للعديد من المشروعات الهامة والتي تسهم في تطوير هذا القطاع ، داعيا جميع الأصدقاء والأشقاء تقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في كافة المجالات والمناحي اليومية.كما ثمن الوزير دور النقابات في المساهمة في خدمة الوطن والمواطن ، وأشاد بالعلاقة المتميزه مع النقابة ، وأكد على إستمرارية الوزارة في تعميق العلاقات التشاركية الحقيقية ما بين الوزارة وكافة الاطراف المعنية بقطاع النقل في سبيل بناء الدولة والمشاركة في التنمية الإقتصادية المستدامة.من جهته شكر السيد سيتوارد الوزير على حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة ، وعبر عن إستيائه الشديد للصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع النقل في فلسطين ومنها قطاع الشاحنات الفلسطيني ، مؤكداً على الوقوف الى جانب نقابات العمال في فلسطين لدى كافة المحافل الدولية ، ودعا الى موصلة الحوار ما بين الوزارة والنقابات لتذليل اية عقبات .