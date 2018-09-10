شؤون فلسطينية

اتحاد الكتاب العرب يدين القرصنة الإسرائيلية لأعمال 45 كاتبة عربية

اتحاد الكتاب العرب يدين القرصنة الإسرائيلية لأعمال 45 كاتبة عربية
رام الله - دنيا الوطن
تابع الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة أمينه العام الشاعر والكاتب الصحفي الإماراتي الكبير حبيب الصايغ، بانزعاج شديد، الأخبار المتداولة خلال الأسبوع الأخير، عن قيام دار نشر تابعة للاحتلال، تدعى رسلينج، بترجمة مختارات من قصص لـ45 كاتبة من مختلف الدول العربية دون علمهن ودون الحصول عن إذن منهن، ونشرها في كتاب بعنوان "حرية"، بواسطة مترجم يدعى آلون فراجمان، يشغل منصب منسّق دراسات اللغة العربية فى قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة "بن جوريون".

وقال حبيب الصايغ إن القرصنة الاسرائيلية ليست جديدة علينا، فمن يغتصب وطن الفلسطينيين، ومقدساتهم، وتراثهم الفكري والأدبي، وينسب لنفسه زورًا إنجازات الحضارات القديمة في منطقتنا العربية، ليس مستغربًا عليه أن يسطو على الملكية والفكرية للكاتبات العربيات، وينقلها إلى لغته دون إذن، في ظل مقاطعة شاملة يقوم بها الأدباء والشعراء والمثقفون والمفكرون العرب مع كل ما هو اسرائيلي، والمقاطعة الشاملة للشعوب العربية له في المجالات كافة.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، فسوف يتحرك الاتحاد العام من خلال قنواته الشرعية لوقف هذه القرصنة الاسرائيلية، ومحاسبة كل من قام بها وشارك فيها، في عالم مفتوح الآن وتضبطه قوانين دولية تجرِّم المقرصنين، وتفرض عليهم عقوبات قاسية.

وجدد حبيب الصايغ من خلال بيان الاتحاد العام التأكيد على رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، حتى جلاء آخر محتل عن الأرض العربية.

 وأشاد بموقف الكاتبات العربيات اللائي رفضن هذه القرصنة، وتحركن لدى اتحادات الكتاب في بلدانهن لاتخاذ الخطوات القانونية لوقفها وردعها، باعتباره موقفًا وطنيًّا وقوميًّا دالًا على عمق القضية الفلسطينية وعدالتها في نفوس الأدباء والكتاب العرب، وعلى أن كل الدعاية الصهيونية وكل الخطوات التي تقوم بها القوى الكبرى التي تساندها لم تغير من هذا شيئًا.

أخبار ذات صلة

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أبو الهول: مباحثات التهدئة لم تتوقف.. لا يمكن تحويل (معبر رفح) للبضائع

أبو الهول: مباحثات التهدئة لم تتوقف.. لا يمكن تحويل (معبر رفح) للبضائع

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

القواسمي: لو وضعوا كل مليارات العالم في يميننا لن نقبل بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي

القواسمي: لو وضعوا كل مليارات العالم في يميننا لن نقبل بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي

فتح: النضال من أجل حق العودة لا يحتاج لترخيص من أحد

فتح: النضال من أجل حق العودة لا يحتاج لترخيص من أحد

تعليم غزة: تسليم كافة الكتب للطلاب.. وبعض الكتب القديمة سُلّمت لهذه الفئة

تعليم غزة: تسليم كافة الكتب للطلاب.. وبعض الكتب القديمة سُلّمت لهذه الفئة

آمال حمد: حق العودة لن يخضع للإرهاب الأمريكي

آمال حمد: حق العودة لن يخضع للإرهاب الأمريكي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

يديعوت: الوطن الكونفدرالي للخلاص من المعضلة الديمغرافية

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

أبو دياك يلتقي رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

الوزير طبيلة يبحث سبل تدعيم قطاع النقل في فلسطين

اتحاد الكتاب العرب يدين القرصنة الإسرائيلية لأعمال 45 كاتبة عربية

اتحاد الكتاب العرب يدين القرصنة الإسرائيلية لأعمال 45 كاتبة عربية

القواسمي: لو وضعوا كل مليارات العالم في يميننا لن نقبل بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي

القواسمي: لو وضعوا كل مليارات العالم في يميننا لن نقبل بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي

فتح: النضال من أجل حق العودة لا يحتاج لترخيص من أحد

فتح: النضال من أجل حق العودة لا يحتاج لترخيص من أحد

آمال حمد: حق العودة لن يخضع للإرهاب الأمريكي

آمال حمد: حق العودة لن يخضع للإرهاب الأمريكي

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل عائلة منفذ عملية (حلميش) برام الله

سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل عائلة منفذ عملية (حلميش) برام الله

منوعات

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

مي عمر تثير الضجة بإطلالاتها المثيرة.. فهل تجاوزت كل الحدود هذه المرة؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

تغير كبير في شكل عبير صبري.. هل هو زوجها الفلسطيني أم عملية تجميل؟

&#34;ونش&#34; ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه &#34;الأحلى في حياتها&#34;

"ونش" ينقذ سما المصري من التحرش على الدائري رغم أنه "الأحلى في حياتها"

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صديقة سعاد حسني تكشف عن أكبر أسرارها وتؤكد طريقة وفاتها

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

صور: اليسا تصدم الجمهور بصورها من ايطاليا

إلقاء القبض على فنان &#34;راب&#34; تونسي بسبب الكوكايين

إلقاء القبض على فنان "راب" تونسي بسبب الكوكايين

حبيبة بطل &#34;حب للإيجار&#34; تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

حبيبة بطل "حب للإيجار" تروي تفاصيل معركتها القاسية لخسارة الوزن الزائد

فيديو: معجب يلاحق الفنانة &#34;وعد&#34; بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: معجب يلاحق الفنانة "وعد" بسؤال مُحرج.. شاهد كيف اجابت

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

فيديو: ليلى علوي في أخر جلسة تصوير لها.. جمال وأناقة فوق الخيال

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

حلا شيحة تكشف سرًا من أسرار طفولتها المعذبة

عربي

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

وزير يمني: إيران تهنئ يهود إسرائيل وتقتل اليمنيين

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

مصر تُدين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول أحكام القضاء

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد

بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد