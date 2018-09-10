شؤون فلسطينية

تعليم غزة: تسليم كافة الكتب للطلاب.. وبعض الكتب القديمة سُلّمت لهذه الفئة

تعليم غزة: تسليم كافة الكتب للطلاب.. وبعض الكتب القديمة سُلّمت لهذه الفئة
توضيحية
خاص- دنيا الوطن
أكد وائل شبلاق، مدير الكتب في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أنه مع بداية الحصة الأولى من الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، تم توزيع كافة الكتب المدرسية على الطلاب.

وقال شبلاق في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "وزعت الكتب قبل بدء العام الدراسي على المستودعات، حيث تم طباعتها، فهناك 127 عنواناً من الكتب، وتم طباعتها، ووزعت من المستودعات إلى المدارس".

وأضاف: "من الصف الأول إلى السادس، فان الكتب تم توزيعها جديدة، وما فوق ذلك فإن هناك كتباً بها نسبة استهلاك، فمن غير الشرط أن تكون الكتب جديدة، ولكن تكون جيدة جداً أو جيدة".

وتابع شبلاق بقوله: "يجب أن يكون هناك نوع من العدالة عند المدارس بتوزيع الكتب ما بين القديمة والجديدة".

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