آمال حمد: حق العوده لن يخضع للارهاب الامريكي

رام الله - دنيا الوطنقالت الدكتورة امال حمد مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالمحافظات الجنوبية ان المؤامرة الأمريكية لتصفية قضية اللاجئين من خلال وقف المساعدات المالية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا او محاولات انهاء حق العودة من خلال اختزال اعداد اللاجئين من 5،2،مليون مليون لاجئ فلسطيني الى 40 الف فقط سيتحطم امام صخرة صمود اللاجئين الفلسطينيين الاسطوري الممتد على مدار سبعين عاما وتمسكهم بحقهم العادل والمشروع في حق العودةوقالت حمد خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحريروالتي برئاسة د. احمد ابو هولي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول ملف اللاجئين ، رفضا للقرار الامريكي لقطع المساعدات غن الأونروا ، انه لا يحق للإدارة الامريكية او غيرها ان يسقط صفة لاجئ عن ابناء واحفاد اللاجئين الفلسطيني من هجروا من ديارهم عام 1948 مشددة على ان حق العودة حق لا يسقط بالتقادم وان صفة اللاجئ لن تزول الا بعودة جميع اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها .شددت حمد على أن فلسطين لن تخضع للإرهاب الذي تمارسه الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية و(أونروا)، مؤكدة على أن حقوقنا الوطنية غير خاضعة للمساومة.ودعت حمد المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة الصمت وتحمل مسؤوليته التاريخية والزام الاحتلال بتطبيق قرارات مجلس الامن و الشرعية الدولية الخاصة بحق عودة اللاجئين الذين هجروا من اراضيهم قسرا ولاسيما القرار 194.