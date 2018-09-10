سلطات الاحتلال تخطر بهدم منزل عائلة منفذ عملية (حلميش) برام الله

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عائلة الأسير عمر العبد منفذ عملية مستوطنة "حلميش" بهدم منزلها في قرية كوبر قضاء رام الله بالضفة الغربية خلال أيام.وسلمت سلطات جيش الاحتلال، إخطارا لعائلة الأسير العبد الذي حكم بالمؤبد أربع مرات، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن بمستوطنة "حلميش"، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة رابعا بجراح، علما أن العبد أصيب بجراح خطيرة، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد الجنود بالمستوطنة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).وبحسب الإخطار، سيتم خلال الأيام المقبلة، هدم منزل العائلة بالكامل مع الطابق الأول، علما أن سلطات الاحتلال هدمت العام الماضي الطابق الثاني الذي تعود ملكيته للعائلة، في حين أن الطابق الأول يعود لشقيق الأسير العبد.يذكر أن عملية الطعن في مستوطنة "حلميش"، أتت ردا على نصب سلطات الاحتلال بوابات إلكترونية عند أبواب المسجد الأقصى، حيث تم اعتقال العبد ومحاكمته وفرض عليه أربعة مؤبدات، فيما جرى أيضا حصار قريته وملاحقة عائلته واعتقال والديه وأحد أخوته، مع هدم الطابق الثاني من منزل العائلة.