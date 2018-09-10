شؤون فلسطينية

فرج: المحاولات الأميركية الإسرائيلية للنيل من قضيتنا ستفشل بصمود شعبنا وقيادته

فرج: المحاولات الأميركية الإسرائيلية للنيل من قضيتنا ستفشل بصمود شعبنا وقيادته
رام الله - دنيا الوطن
 قال رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج إن المحاولات الأميركية والإسرائيلية للنيل من شعبنا وقضيته العادلة ستفشل أمام صمود شعبنا بقيادة الرئيس محمود عباس.

وأضاف فرج في تصريح صحفي بعد عودته من رحلة علاج،  تعقيبا على قرار الإدارة الأميركية بوقف تمويل الأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، "حقنا ثابت وأرضنا ثابتة، ونحن شعب ثابت، رغم كل المؤامرات التي حيكت ضدنا عبر كل السنوات الطويلة".

وأكد أن الرئيس يخوض أعنف وأصعب المراحل خطورة منذ عام 1948 إلى اليوم، مشددا على أهمية وضرورة وقوف الجميع خلف الرئيس موحدين، على وطنيتنا وفلسطين دولتنا، واستقلال شعبنا وحماية أحلامه بحق العودة وتقرير المصير.

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