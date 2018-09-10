الخارجية: إغلاق مكتب المنظمة يزيد شعبنا إصراراً على إسقاط "صفقة القرن"





ورات الوزارة أن ربط إغلاق المكتب بالحق الفلسطيني في التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية دليل جديد على تورط الإدارة الأمريكية وأركانها في التغطية على جرائم الإحتلال وإنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف.



وأكدت الوزارة أن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب ضد شعبنا لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تُسمى (صفقة القرن)، وستواصل دولة فلسطين بذل الجهود من أجل ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، كما أن قرارات ترامب المشؤومة لن تنال من إرادة شعبنا وعزيمته على الصمود والبقاء في أرض وطنه مهما بلغت التضحيات، وستزيد شعبنا إصراراً على التمسك بنهج السلام العادل القائم على الشرعية الدولية وقراراتها وفقا لمبدأ حل الدولتين.





من جهة أخرى تدرس الوزارة بإهتمام كبير أنجع الطرق لضمان مواصلة تقديم أفضل الخدمات القنصلية للمواطنين الفلسطينيين في الولايات المتحدة الأمريكية.





رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتعتبره جزءاً من الحرب المفتوحة التي تشنها الإدارة الأمريكية وفريقها المُتصهين على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، وإمتداداً لسياسة الإملاءات والإبتزاز الأمريكي التي تمارس على شعبنا بهدف تركيعه وفرض الاستسلام عليه.