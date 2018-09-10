شؤون فلسطينية

الأشغال العامة تباشر بانشاء طريق سلفيت فرخة قراوة

الأشغال العامة تباشر بانشاء طريق سلفيت فرخة قراوة
رام الله - دنيا الوطن
باشرت وزارة الأشغال العامة والاسكان،اليوم، بدء العمل بانشاء طريق سلفيت فرخة قراوة في محافظة سلفيت، بكلفة اجمالية وصلت الى خمسة مليون شيقل، بتمويل ذاتي من الحكومة الفلسطينية.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان، د.مفيد الحساينة ، أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية ، والتي تسعى الوزارة على العمل به ، لأن الشارع المنوي اعادة تأهيله هو طريق رابط بين محافظتي سلفيت ورام الله، ويمر بين القرى الفلسطينية.

من جهته، المهندس تامر سعادة، المشرف على المشروع، أشار الى أن العمل بهذا المشروع يشتمل على ثلاثة مقاطع، المقطع الاول يبدأ من مستشفى الشهيد ياسر عرفات وينتهي بجزيرة قرية فرخة بطول 1600م، وسيشتمل العمل به على طبقات الرصف في مناطق التوسعة وقشط لطبقة الاسفلت الحالية وترقيعات وتسوية وأثاث الطريق.

أما المقطع الثاني، فيشتمل العمل به من نهاية بلدة فرخة مرورا بقراوة بني زيد بطول 1700م، واعادة عمل خندق قناة التصريف الجانبية بحيث يكون هناك طبقة اسفلت للتوسعة وطبقة لكامل العرض، كما سيشتمل العمل على اصلاح المنحنى الافقي عند العبارة القائمة مع استطالة للعبارة اضافة الى تركيب أثاث للطريق.

وأضاف م.سعادة، أن المقطع الثالث سيكون في منطقة كفر عين- بني زيد الغربية في محافظة رام الله بطول 2600م، ويشتمل العمل به على نوعين، حيث سيتم تنفيذ أعمال قشط وتوسعة واسفلت سمك 6سم بطول 600م، ومقطع ثاني بطول 1900م، باعادة انشاء كامل المقطع وذلك بازالة طبقات الاسفلت القائم وأعمال الحفريات وطبقة بيسكورس وطبقة اسفلت جديدة، عدا عن تنفيذ عبارات انبوبية وجدران استنادية وأسوار وباطون الأكتاف وتركيب أثاث الطريق.

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