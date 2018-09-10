مجدلاني: إعلان أمريكيا إغلاق مكتب المنظمة رسالة واضحة أن الاحتلال الولاية 51 لأمريكا

رام الله - دنيا الوطناعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، ما قالته وزارة الخارجية الأمريكية عن "إعلانها إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في خطاب سيلقيه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتن، بحجة القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في أمر إسرائيل" ، بمثابة استمرار لحماية ورعاية إرهاب الدولة المنظم.وتابع د. مجدلاني، خلال اختتام اعمال مؤتمر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لساحات عمل أوروبا، بمشاركة ممثلي الجبهة من 21 دولة أوروبية، والذي استمرت أعماله لمدة 3 أيام في العاصمة الرومانية بوخارست، أن سياسة البلطجة الأمريكية، والدفاع عن دولة الاحتلال بهذه القوة، وسياسة العقاب الجماعي التي تقوم بها إدارة ترامب ضد القيادة والشعب الفلسطيني، رسالة واضحة أن دولة الاحتلال هي الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية.وأضاف د. مجدلاني: أن كافة الاجراءات التي تتخذها إدارة ترامب هي تشجيع ودعم لإرهاب دولة الاحتلال، والإدارة الأمريكية، تنصاع بشكل غير مسبوق للمطالب الإسرائيلية، دون إدراك لخطورة المواقف، التي تتخذها على الوضع السياسي للمنطقة.وأشار د. مجدلاني، إلى أن الإعلان الأمريكي وفي هذا الوقت تحديداً الذي تستمر فيه حكومة الفاشية والعنصرية في دولة الاحتلال بالحملة الاستيطانية الشرسة، بمثابة خطوة استفزازية، وتصعيد سياسي خطير من قبل إدارة ترامب، ويندرج في إطار سياسة الابتزاز السياسي غير المقبولة على القيادة الفلسطينية.إلى ذلك، اختتمت الجبهة مؤتمرها لساحات عمل دول الاتحاد الأوروبي، بمناقشة خطة عملها للمرحلة المقبلة وتنشيط العمل في صفوف الجاليات العربية والإسلامية، ومساندة القيادة الفلسطينية بالتوضيح للرأي العام، خطورة إجراءات الاحتلال، كما تم انتخاب الهيئات القيادية لساحات عمل أوروبا.