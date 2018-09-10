تنقل 3650 مسافراً الأحد عبر (معبر الكرامة)

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 3650 مسافراً في الاتجاهين الأحد، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 2292 مسافراً.

قادمون: 1358 مسافراً.

مرجعون: 9 مسافرين.





وأضافت الإدارة، أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الاثنين، من الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً في الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن