الخارجية تُطالب المؤسسات الأممية بالتحرك لوقف الهمجية الإسرائيلية بحق المؤسسات التعليمية

دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المؤسسات التعليمية الفلسطينية، والتضييقات والإجراءات المستمرة، التي تتعمد اتخاذها بهدف عرقلة وضرب المسيرة التعليمية الفلسطينية.





واستنكرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مدرسة الخليل الأساسية بشكل همجي، وترويع وإرهاب الطلاب والهيئة التدريسية، ما تسبب في وقوع عدد من الإصابات والاختناقات بين الطلبة والمدرسين، كما دانت الاعتداءات المتكررة والاستفزازية التي تتعرض لها الجامعات الفلسطينية، كما حصل مؤخراً في محيط جامعة القدس.





وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن انتهاكاتها الجسيمة، وجرائمها بحق أبناء شعبنا وحقوقهم، خاصة حقهم في التعلم والوصول الآمن إلى مقاعد الدراسة.





وطالبت مجلس الأمن الدولي، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، ودعت المنظمات الأممية المختصة لرفع صوتها عالياً، وفضح الوحشية الإسرائيلية المتواصلة المنفلتة من أي قانون ضد المؤسسات التعليمية الفلسطينية.





وقالت الخارجية في بيانها: "إن عدم مُحاسبة المسؤولين الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين وعسكريين على تلك الانتهاكات يُشجع حكومة الاحتلال، وأذرعها المختلفة على التمادي في تدمير مقومات صمود وحياة المواطنين الفلسطينيين في المجالات كافة".

رام الله - دنيا الوطن