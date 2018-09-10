(حدشوت 24) يزعم: فلسطينيون تسللوا عبر السياج الأمني جنوب القطاع





وادعى الموقع ذاته، أن الفلسطينيين، أشعلوا الإطارات المطاطية في الداخل، قبل أن يعودوا بسلام إلى قطاع غزة.





يشار إلى أن شاباً فلسطينياً، استشهد أمس الأحد، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، بزعم اجتيازه السياج الفاصل شرقي مخيم جباليا شمال قطاع غزة، نحو الداخل، واحتجزت جثمانه.

رام الله - دنيا الوطنزعم موقع (حدشوت 24)، بأن مجموعة من الفلسطينيين، تسللت اليوم الاثنين، عبر السياج الأمني من جنوب قطاع غزة، نحو الداخل.