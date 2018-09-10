الشرطة الإسرائيلية تعتقل أربعة شبان داخل أراضي 48 من جنين ونابلس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الاثنين، أربعة شبان من السيلة الحارثية ونابلس، داخل أراضي الـ 48.وأفادت مصادر محلية، بأن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت معاذ علي، وكاظم عبد العفو، ومحمد أحمد سليم زيود من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، والشاب ثابت كامل ثابت من محافظة نابلس، داخل أراضي الـ 48، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وفي سياق آخر، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، طفلين من يعبد جنوب غرب جنين على حاجز عسكري.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال احتجزت الطفلين عبد الله باسل أبو بكر، وزيد أحمد بعجاوي، لعدة ساعات على حاجز عسكري نصبته بالقرب من أراضيهما في يعبد، وأخلت سبيلهما بعد استجوابهما.