إصابات بمواجهات مع الاحتلال في محيط جامعة القدس





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أطلقت النار وقنابل الغاز، على المواطنين خلال اقتحامها مدرسة الخليل الأساسية، مما أسفر عن إصابة عشرات الطلبة بالاختناق، بالإضافة إلى معلم بالرصاص.





رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بحالات اختناق في مواجهات عنيفة، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مباني جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس.وبحسب وكالة (وفا)، فإن المواجهات، بدأت عقب اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة صباحاً، وإطلاقها قنابل الصوت والغاز السام والأعيرة النارية بشكل استفزازي.