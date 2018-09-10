دولي

الحزب الحاكم يهزم اليمين المُتطرف ويتصدر انتخابات السويد

الحزب الحاكم يهزم اليمين المُتطرف ويتصدر انتخابات السويد
رام الله - دنيا الوطن
تصدّر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الحاكم في السويد، نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد، متقدّماً بفارق شاسع على منافسيه الرئيسيين: المحافظون واليمين المتطرّف، بحسب ما أفادت نتائج استطلاعين لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وبحسب الاستطلاعين، فإن الاشتراكيين الديمقراطيين، سيحصلون على ما بين 25.4% و26.2%، وهي أسوأ نتيجة لهم منذ أكثر من قرن.

أما حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرّف المناهض للهجرة فسيحصل على ما بين 16.3% و19.2%، في حين أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تتوقّع حصوله على 25% من الأصوات.

وأعطى استطلاع للرأي حزب "ديمقراطيو السويد" المركز الثاني، في حين أن استطلاعاً آخر أعطاه المركز الثالث.

أما المحافظون فسيحصلون على ما بين 17.8% و18.4%، أي أقل بكثير مما حصلوا عليه عام 2014 عندما جمعوا 23%.

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