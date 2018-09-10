توقف 220 عملية مجدولة وطارئة حال نفاد الوقود بمستشفى بيت حانون





يذكر، بأن مستشفى بيت حانون، يخدم حوالي 350 ألف نسمة من محافظة الشمال، ويقدم خدماته الصحية في جراحات الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة والباطنة وبقدرة سريرية، تصل إلى 65 سريراً.

رام الله - دنيا الوطن- نهى مسلمحذر د. جميل سليمان، مدير مستشفى بيت حانون من توقف 220 عملية مجدولة وطارئة حال نفاد الوقود من المستشفى، الأمر الذي سيهدد حياة مئات المرضى، وخاصة الخطيرة منها، كما وسيفاقم من قوائم الانتظار.وأوضح د. سليمان بأن الوقود المتبقي في المولدات الكهربائية لا يكفي لثمانية أيام، وبالتالي سيتم الاعتماد على المولد الصغير، الذي لا يشغل أقسام العمليات والأشعة والمختبر، وبالتالي توقف الخدمة، مشيراً إلى أن المستشفى، يتم تشغيله على ثلاث مولدات كهربائية بقدرة 400 KVA وآخر 300 KVA ومولد صغير بقدرة 50 KVA، حيث تبلغ كمية الوقود اللازمة للتشغيل 18 ألف لتر من السولار شهرياً في ظل انقطاع للتيار الكهربي، يصل إلى 16 ساعة قطع متتالية.ونوه إلى أن المستشفى، يستقبل في قسم الحوادث والطوارئ، ما يُعادل 200 حالة يومياً إلى جانب استقبال 100 متردد في العيادة الخارجية.