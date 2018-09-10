كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

خاص دنيا الوطنتوقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تبقى البلاد خلال الفترة المقبلة، تحت تأثير أجواء معتدلة نسبياً، مع عدم استبعاد التأثر بأجواء حارة لفترة مؤقتة، تحديداً نهاية الأسبوع الحالي، وخاصة يومي الأربعاء والخميس.وفي التفاصيل، أشار المصري إلى أن الحرارة، ستبقى تراوح حول معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، والتي تصل في القدس إلى نحو 28 درجة مئوية، تنخفض ليلاً إلى 18 درجة مئوية.وتوقع المصري، أن نهاية الأسبوع، ويوم الجمعة تحديداً، ستعود الحرارة إلى الانخفاض من جديد؛ ليستمر جو الصيف النموذحي والمنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.