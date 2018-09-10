عساف: المحاكم الإسرائيلية أداة لسرقة الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، أنه سيتم ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية، رداً على قرار محكمتها هدم قرية (الخان الأحمر)، مشيراً إلى أن الهيئة، لن تستأنف على هذا القرار في المحاكم الإسرائيلية، لأنها أداة من أدوات الاحتلال لتشريع سرقة الأراضي.واعتبر عساف في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، أن شهادة القضاة في محاكم الاحتلال عنصرية، وتأتي في إطار المخططات الإسرائيلية؛ لتنفيذ عمليات التطهير العرقي في (الخان الأحمر) وغيره من التجمعات البدوية في محيط مدينة القدس المحتلة.وفيما يتعلق بالفعاليات الشعبية التضامنية مع قرية (الخان الأحمر)، قال عساف: إن أعداداً كبيرة من المتضامنين والمعتصمين، توافدوا إلى القرية منذ إعلان قرار محكمة الاحتلال هدمها في الأيام المقبلة.وأضاف عساف: أن أبناء شعبنا، سيدافعون عن (الخان الأحمر) وسيمنعون تنفيذ مخططات الاحتلال من خلال المقاومة الشعبية والمشاركة في الاعتصامات التي ستبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس.