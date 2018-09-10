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شؤون فلسطينية

عريقات للدول العربية: ارفعوا أصواتكم عالياً أمام واشنطن

عريقات للدول العربية: ارفعوا أصواتكم عالياً أمام واشنطن
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، يدلل على أن الولايات المتحدة، قد استكملت كل ما تريد القيام به ضد شعبنا وقضيته، وانغماسها الأعمى مع الاحتلال، عبر فرض منطق القوة والبلطجة والابتزاز، سواء اعتبار منظمة التحرير منظمة إرهابية أو إغلاق مكتبها أو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أو من خلال خنق وكالة (أونروا) لإسقاط ملف اللاجئين من المفاوضات، أو من خلال دعم الاحتلال والاستيطان في كل المجالات.

وأشار عريقات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين، إلى أن الخطوة الأمريكية بإغلاق مكتب المنظمة، تأتي في سياق عدم الاعتراف بفلسطين أو منظمة التحرير، وهو ما يجعل الولايات المتحدة منحازة بشكل كامل لإسرائيل، وما يترتب عليه في ألا تكون واشنطن جزءاً من أية عملية سلام.

وطالب عريقات مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة والجامعة العربية، باتخاذ خطوات عملية للرد على كل الإجراءات الأمريكية، بحق القضية الفلسطينية، بتفعيل قرارات القمم العربية السابقة، بقطع العلاقة مع الدول، التي تنقل سفاراتها إلى القدس، وإلا فلا داعي لأن يتم إصدار هذه القرارات، طالما أنها لا تنفذ، وفق تعبيره.

وأكد عريقات، أنه آن الأوان للدول العربية، أن ترفع صوتها عالياً أمام ما تقوم به واشنطن، مطالباً إياها باستخدام لغة المصالح، التي لا تفهم الإدارة الأمريكية سواها.

وقال عريقات: إن الرئيس سيلقي خطاباً تاريخياً ومهماً في الأمم المتحدة، ومن ثم سيعود إلى وضع النقاط على الحروف في اجتماع للمجلس المركزي، يبحث العلاقات مع الولايات المتحدة والعلاقات الأمنية والسياسية مع إسرائيل، وموضوع المصالحة الوطنية، مشدداً على أنه يجب حسم كل هذه الأمور.

وأكد عريقات في إطار آخر، على أهمية رفض وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، لقاء وفد من المستوطنات، قائلاً: إنها خطوة مهمة ورائعة من الاتحاد، مشيراً في الإطار ذاته إلى تصريحات الرئيس الفرنسي، التي قال فيها: إن الاتحاد الأوروبي لن يعتمد على الولايات المتحدة في تحقيق أمنه، حيث إن ترامب، يسعى إلى تمزيق أوروبا، فضلاً عن شنه حروباً اقتصادية ضمن الفوضى الدولية، التي خلقها منذ تسلمه سدة الحكم في الولايات المتحدة.

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