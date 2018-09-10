إيران تُهدد بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم في هذه الحالة

رام الله - دنيا الوطن

هددت إيران، أمس الأحد، بزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وذلك في حال انهيار الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.



وحسب ما أورد موقع (كان) الإسرائيلي، فقد قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي: إن طهران ستعمل على زيادة قدرتها في تخصيب اليورانيوم في هذه الحالة، لافتاً إلى أنه بأمر من قائد الثورة، تم تدشين مركز متطور جداً لصناعة أجهزة الطرد المركزي الحديثة في نطنز.وأضاف صالحي، أن بلاده أبرمت عقداً كبيراً مع دولة أوروبية لتطوير مفاعل طهران النووي، موضحاً أن هذا المفاعل ليس كما كان عليه قبل عامين، وقد تم تحديثه تماماً.وذكر صالحي، أن خطط إيران المعلنة لبناء مفاعلات نووية للسفن، تتقدم بشكل جيد، لكنها ستستغرق عشرة إلى خمسة عشر عاماً، حتى تستكمل.