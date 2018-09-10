رغم الأزمة الخليجية.. قادة جيوش الخليج يجتمعون في الكويت

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يجتمع قادة جيوش دول مجلس التعاون الخليجي، الاثنين، في الكويت، قبل اجتماع مقرر، الأربعاء، مع مسؤولين عسكريين أمريكيين وأردنيين ومصريين، وذلك وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد.







وينعقد اجتماع الاثنين في إطار الدورة 15 لأعمال "اللجنة العسكرية العليا الخليجية"، التي تضم قادة جيوش الخليج.









وفي نهاية تموز/ يوليو الماضي، أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن بلاده تدرس مقترحات أمريكية لإقامة تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.





وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزف فوتيل، قام بجولة في المنطقة الأسبوع الماضي، زار خلالها دولاً خليجية، وكذلك عدن في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفاً عسكرياً في مواجهة المتمردين المدعومين من إيران.

وحسب وكالة (فرانس برس)، أكد مصدر في وزارة الدفاع الكويتية، أن رئيس أركان الجيش القطري، سيشارك في الاجتماعين.ويهدف الاجتماع بين قادة جيوش دول الخليج الست (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) وقادة عسكريين في مصر والأردن والولايات المتحدة إلى "تعزيز التعاون وتحقيق المزيد من التكامل العسكري المشترك"، بحسب مسؤول كويتي.