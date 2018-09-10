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شؤون فلسطينية

30 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

30 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم ما يقارب 30 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.

يذكر، أن يهودا غليك، عضو الكنيست الإسرائيلي، وأوري ارئيل وزير الزراعة، اقتحما باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اليومين الماضيين، وذلك تنفيذاً لقرار بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالسماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام باحات المسجد الأقصى.


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