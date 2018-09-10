30 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك





يذكر، أن يهودا غليك، عضو الكنيست الإسرائيلي، وأوري ارئيل وزير الزراعة، اقتحما باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال اليومين الماضيين، وذلك تنفيذاً لقرار بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية بالسماح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام باحات المسجد الأقصى.









رام الله - دنيا الوطناقتحم ما يقارب 30 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.