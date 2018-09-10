تركيا ترصد 100 مليون دولار لتطوير الإنتاج بحقول نفط سودانية

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤول تركي، أمس الأحد، أن بلاده رصدت 100 مليون دولار؛ لتطوير الإنتاج في حقول نفط سودانية.وأعلن فاتح متين، نائب وزير التجارة التركي، بداية الاستثمار التركي في مجال النفط؛ لتطوير الإنتاج في مربعي (17 و2B) الواقعين جنوب وغرب كردفان (وسط السودان)، بعد اكتمال الدراسات الفنية.جاء ذلك، في بيان لوزارة النفط السودانية، عقب لقاء اليوم جمع نائب وزير التجارة التركي بوزير النفط السوداني، أزهري عبد القادر، في الخرطوم.ويزور متين، الخرطوم، رفقة وفد يضم 40 من رجال الأعمال الأتراك، لبحث الفرص الاستثمارية في السودان، دون تحديد لموعد الزيارة.وأعلن عبد القادر في البيان، جاهزية بلاده للبدء الفوري في تنفيذ استثمارات، بمجال زيادة الإنتاج النفطي، وتطوير الحقول، وتمويل توريد المشتقات النفطية، وبناء مصفاة بورتسودان (شرق)، بحسب ما جاء على موقع (الأناضول).وأول أمس السبت، أعلنت الحكومة السودانية، وضع خارطة طريق لتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية بينها وبين تركيا، عقب لقاء جمع المسؤول التركي، مع وزراء سوادنيين.