منظمة التحرير الفلسطينية: قرار إغلاق مكتبنا نفاق أمريكي ولن يثنينا

دانت منظمة التحرير الفلسطينية، قرار الإدارة الأمريكية، بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي سيُعلن عنه مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون في الساعات المقبلة.





وقال أحمد التميمي: عضو اللجنة التنفيذية، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة: إن هذا القرار هو نفاق أمريكي وانحياز صارخ لحكومة الاحتلال الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.





واعتبر التميمي، أن هذا القرار، يأتي استمراراً لسياسات إدارة ترامب المعادية للشعب الفلسطيني، وحقوقه، والتي بدأت بإعلانها نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، مروراً بقرار وقف تمويل وكالة الغوث (أونروا) ومؤخرا، وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس.





وأكد أن هذه القرار لن يثني القيادة الفلسطيني عن مساعيها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وسياساتها المستمرة والدائمة بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية، واستهتارها بالموقف الدولي المساند لشعبنا وقضيته الوطنية.





وختم التميمي تصريحه، بالتأكيد على أن كل إجراءات إدارة ترامب، لن تثني القيادة الفلسطينية عن الاستمرار في تنفيذ قرارها الاستراتيجي، بإسقاط (صفقة القرن) التصفوية.

رام الله - دنيا الوطن