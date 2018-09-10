البنتاغون: الولايات المتحدة قادرة على ضبط الأمن في منطقة الخليج

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة، قادرة على ضبط الأمن في منطقة الخليج والمياه التابعة لها.وأشار قائد القوات الأمريكية البحرية المركزية، قائد الأسطول الخامس، نائب الأدميرال، سكوت ستيرني، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، عبر الهاتف من واشنطن، شاركت فيه صحيفة (الغد) الأردنية، إلى استعداد الولايات المتحدة لحماية المنطقة والحفاظ على حرية التجارة البحرية بها من أي مخاطر، مؤكداً ضبط القوات البحرية الأمريكية لسفينة محملة بـ 2500 قطعة سلاح كانت في طريقها إلى اليمن.وشدد ستيرني على أن الولايات المتحدة من خلال أفعالها، وبالتعاون مع شركائها بالمنطقة والخليج العربي، تعمل على استقرار المنطقة وحمايتها، موضحاً أن شركاء أمريكا قادرون على ضبط الأمن البحري.ونوه في هذا السياق إلى أن بلاده تجري من أجل ذلك التمارين والمناورات التي صممت لتعزيز القدرات وإزالة أي تهديد بالألغام، ضماناً لتدفق التجارة الدولية عبر المضايق والقنوات البحرية.وقال ستيرني: "لا يفضل التحدث عن احتمالات ما يمكن أن يحدث إذا ما حاولت إيران السيطرة على مضيق هرمز بقوة السلاح بعد فرض الولايات المتحدة العقوبات على النفط"، مضيفاً: "نقوم بمناورات قتالية ودفاعية، وفي نهاية الشهر لدينا أيضاً تمرين على إطلاق صواريخ أرض- أرض على أهداف سريعة التنقل، ومن الضروري معرفة أن المركز البحري ملتزم بتلك المفاهيم".وأكد أن التمارين والتدريبات التي بدأت أول أمس في خليج عدن على شاطئ جيبوتي، تهدف لتعزيز الجاهزية لدى القوات الأمريكية لضمان حرية التنقل عبر باب المندب.وأكد أن الاعتداءات الأخيرة في باب المندب أمر خطير جداً، والقوات البحرية المشتركة على إطلاع على عمليات التحالف العربي في اليمن، وأن واشنطن تدعم قرار الأمم المتحدة 2216 الذي يمنع تهريب الأسلحة.ووفق ستيرني، فإن "إيران لا تزال تدعم تنظيم الحوثي في اليمن بشكل كبير"، مرحباً بـ "تصريح السعودية الذي فضح دور طهران في تسليح الحوثيين"، إلا أنه أعرب عن أمله في "التوصل لحل للأزمة السياسية في اليمن في ظل الأزمات الإنسانية والوضع القائم هناك".وبحسب ستيرني، فإن القوات البحرية الأمريكية "تمكنت مؤخرا من مصادرة سفينة تحمل أكثر من 2500 قطعة سلاح كانت في طريقها إلى اليمن"، موضحاً "أنها أكبر شحنة تم ضبطها في البحر، ولا نعرف إلى أي طرف كانت ستهرب الأسلحة".والسبت الماضي، أطلقت الولايات المتحدة ومصر، وسط أجواء من التوتر المتزايد في العلاقات مع إيران بالشرق الأوسط وتهديدات طهران بإغلاق مضيق هرمز، رداً على العقوبات الأمريكية المرتقبة على الجمهورية الإسلامية، أطلقت فعاليات التدريب المصري الأمريكي المشترك (النجم الساطع 2018) الذي يعتبر الأكبر من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويجري بمشاركة 23 دولة أخرى.