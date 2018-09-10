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بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد

بعد الهتاف لصدام حسين... العراق يستدعي السفير الجزائري في بغداد
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية العراقية في بيان، مساء أمس الأحد، عن استنكارها لسلوك بعض المغرضين من المتواجدين ضمن الجماهير الرياضية الجزائرية في مباراة نادي القوة الجوية العراقي المشارك في البطولة العربية.

وقالت الوزارة في بيانها: "إن المغرضين أساؤوا إلى عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأضافت: "إذ تطالب الوزارة بتوضيح من الجهات ذات العلاقة عن هذا التصرف المدان، فإنها تستدعي سفير الجمهورية الجزائرية لدى بغداد لإبلاغه ومن خلاله إلى الحكومة الجزائرية برفض واستياء العراق حكومةً وشعباً، وتذكّره بمسؤولية حماية المواطنين العراقيين المتواجدين في الجزائر، والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة شعبنا العزيز في تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري الصدامي البائد".

وتابعت: "أن الشعب العراقي المحب لأشقائه كان ومازال مثالاً ونموذجاً في التعامل الأخوي بعيداً عن أي لغة طائفية تمنح الأعداء فرصة تفكيك مجتمعاتنا المتآخية".

يذكر أن مسؤولي فريق القوة الجوية العراقي، أعلنوا أنهم محاصرون في ملعب بالجزائر، عقب انسحابهم من مباراة اتحاد العاصمة في البطولة العربية.

وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد، قبل أن تهتف الجماهير الجزائرية "الله أكبر صدام حسين"، الأمر الذي دفع لاعبي الضيف للانسحاب، حسبما نشرت صحيفة (النهار) الجزائرية.

وقال مصور الفريق، محمد عامر العزاوي، لوكالة (سبوتنيك) أمس الأحد: "لا نستطيع مغادرة الملعب، بعد أن قرر نادي القوة الجوية في الجزائر الانسحاب، على خلفية الشعارات الطائفية التي هتف بها الجمهور الجزائري في الشوط الثاني من مواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري".

وأضاف العزاوي "الهتافات كانت بحق أحد المكونات الرئيسية في العراق، الأمر الذي دفع الفريق إلى الانسحاب من المباراة ومغادرة الملعب".

وتوجه السفير العراقي بالجزائر لغرف تغيير ملابس الفريق لإقناعهم بالعودة للملعب، وإكمال المباراة، لكن دون جدوى.

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