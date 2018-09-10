مقتل 19 على الأقل في سقوط طائرة بجنوب السودان

لقي ما لا يقل عن 19 شخصاً مصرعهم أمس الأحد، عندما سقطت طائرة صغيرة تقل ركاباً من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول جنوب السودان، بحسب ما قاله مسؤول.



وسقطت الطائرة قرب نهر، وقال شاهد عيان في وقت سابق: "إن الجثث انتشلت من المياه".



وقال مصدر آخر: "إن هناك ثلاثة أطفال بين ركاب الطائرة".





وأكد ديفيد سوبيك الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني في جنوب السودان، سقوط الطائرة، وقال لـ (رويترز): إنه لا يعرف عدد القتلى حتى الآن.



ووقع عدد من حوادث الطائرات في السنوات القليلة الماضية في جنوب السودان، الذي تمزقه الحرب.



ففي عام 2017 أصيب أربعة ركاب، بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في سقوط طائرة، كانت تقلهم لدى هبوطها، واشتعال النيران فيها.



وفي 2015 لقي عشرات الأشخاص حتفهم، عندما سقطت طائرة نقل روسية الصنع، تُقل ركاباً بعد إقلاعها من مطار جوبا.

وكان الوزير قال في وقت سابق: "إن شخصين ما زالا في عداد المفقودين".وأضاف: "إن أحد الناجين، وهو طبيب إيطالي يعمل مع منظمة غير حكومية، حالته مستقرة، وغادر إلى جوبا بعد خضوعه لجراحة في ييرول".