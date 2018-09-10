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البشير يُقرر حل الحكومة السودانية ويُعين رئيساً جديداً للوزراء

البشير يُقرر حل الحكومة السودانية ويُعين رئيساً جديداً للوزراء
رام الله - دنيا الوطن
أبلغ الرئيس السوداني، عمر البشير، اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، باعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة.

وأوضح البشير، خلال اجتماع عقده مع اللجنة مساء أمس الأحد، بالقصر الجمهوري، أن هذا القرار، يأتي كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها، تشمل تخفيض الوزارات الاتحادية من 31 وزارة إلى 21 وزارة، حسب ما نقلته وكالة (سونا) الرسمية.

وقال البشير: "إن الهدف من هذه الخطوة، هو تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة، تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في  حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".

وأكد الرئيس السوداني، أنه لا يحمل مسؤولية ما حدث لأي شخص، ولكن الهدف في النهاية تحسين الأداء، واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.

وقال: "إننا سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل، ومواجهة التحديات، ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى مستقبل مشرق".

كما أشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني "على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة" التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمواجهة مقتضيات المهام الوطنية.

وفي غضون ذلك، أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والذي يتزعمه رئيس البلاد، أن البشير عين معتز موسى، الذي تولى منصب وزير الري والكهرباء في حكومة الوفاق، رئيساً جديداً للوزراء.

وتم تشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب قرار صدر عن البشير يوم 12 أيار/ مايو 2017 تنفيذاً لمخرجات الحوار بين القوى السياسية في البلاد والوثيقة الوطنية المنبثقة عنه.

وشملت حكومة الوفاق الوطني 31 وزيراً و42 وزير دولة على المستوى الاتحادي.

وأعلن وقتئذ رئيس مجلس الوزراء القومي، النائب الأول لرئيس البلاد، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، أن هناك توافقاً غير مسبوق بهذه الحكومة، حيث مثلت 79 حزباً و34 حركة سياسية.

ووصفها صالح بأنها حكومة أمل ورجاء، قائلاً إنها سوف تواصل عملها حتى العام 2020.

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