شؤون فلسطينية

اليوم.. وفدا الشعبية والديمقراطية يغادران غزة للقاهرة لبحث المصالحة والتهدئة

اليوم.. وفدا الشعبية والديمقراطية يغادران غزة للقاهرة لبحث المصالحة والتهدئة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يغادر وفدا الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، قطاع غزة، إلى العاصمة المصرية (القاهرة).

ويبحث الوفدان مع جهاز المخابرات المصري، ملفي المصالحة  الفلسطينية والتهدئة، وذلك لتحريك المياه الراكدة في الملفين.

وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، كشف عن زيارة مرتقبة لوفد من حركته للعاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث ملفي المصالحة والتهدئة.

وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن وفداً من الجبهة الديمقراطية، سيتوجه الاثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تجريها قيادة الجبهة مع المسؤولين المصريين.

وأوضح أبو ظريفة، أن من ضمن أجندة الزيارة، بحث ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الجبهة، ستسعى لتحريك المياه الراكدة في الوضع السياسي الحالي، مضيفاً: "الوفد سيكون فقط من قطاع غزة، ولن يضم أي قيادات من الخارج".

وفي ذات السياق، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة: إن وفداً من الجبهة، سيغادر قطاع غزة، لافتاً إلى أن الوفد له عدة مهام، وسيبحث عدة ملفات فلسطينية خارج قطاع غزة.

وأوضحت أبو دقة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الوفد سيغادر غداً، رافضةً الإفصاح عن أي تفاصيل فيما يتعلق بمهمة الوفد، متابعةً: "الوفد سيغادر قطاع غزة مروراً بالقاهرة، ولن نقدم تفاصيل حول طبيعة عمل الوفد في الوقت الحالي".

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