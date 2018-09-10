لمنع مقاضاة إسرائيل.. واشنطن تُهدد بفرض عقوبات على الجنائية الدولية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال): إن الإجراءات الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني لرفضهم قبول (صفقة القرن) الأمريكية، لن تقتصر على الشعب الفلسطيني، وستطال المحكمة الجنائية الدولية.





وأوضحت الصحيفة، أن واشنطن تهدد بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما استجابت للمطالب الفلسطينيّة، وبدأت تحقيقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لافتةً إلى أنه في حال لاحقت المحكمة إسرائيل، فإن أمريكا لن تقف صامتة.





ومن بين الإجراءات التي تدرس الولايات المتحدة إجراءَها ضد الجنائيّة الدوليّة، هي منع قضاتها ومدّعيها العامّين من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى "فرض عقوبات على أموالهم في البنوك الأميركيّة، وسنقاضيهم في المحاكم الأميركيّة"، التي تضيف "سنفعل الشيء نفسه بالنسبة لأي شركة أو دولة تساعد في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين".