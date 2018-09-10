وزير الخارجية الإيراني والرئيس التركي يهنئان اليهود بـ (رأس السنة العبرية)

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (i24news)، إن عدداً من قادة دولة العالم، تقدموا بالمباركة والتهنئة للشعب اليهودي، الذي احتفل أمس الأحد بعيد رأس السنة العبرية.





وهنأ وزير الخارجية الإيراني، الشعب اليهودي، بمناسبة رأس السنة العبرية، وكتب محمد جواد ظريف، الأحد، تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال فيها "أتمنى لمواطني إيران اليهود، ولليهود في أنحاء العالم، سنة مليئة بالسلام والوئام".وجاء في نهاية التغريدة "روش هشناه سعيد"، حيث أن ظريف أرفق مع هذه التغريدة، صوراً تُظهر يهودا يصلون، في أحد الكُنس في إيران.من ناحيته، هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليهود برأس السنة العبرية، قائلاً: "أهنئ جميع الشعب اليهودي، وخاصة مواطني تركيا اليهود، بتهنئة رأس سنة سعيدة، احتفالا بأحد الأعياد المهمة في اليهودية"، وذلك في تهنئة نُشرت على الموقع الإلكتروني للرئاسة التركية.وذكر أردوغان أن بلاده تدافع عن حقوق جميع مواطنيها، لتحقيق حرية العبادة والدين، بدون كل ازعاج أو مضايقة.