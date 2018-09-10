خلال ساعات.. الإدارة الأمريكية ستُعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتجه اليوم الاثنين إلى الإعلان عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.



وأوضحت الصحيفة، أن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، سيقول اليوم، في كلمة سيلقيها في منتصف النهار أمام الجمعية الاتحادية، وهي جماعة محافظة في واشنطن، إن وزارة الخارجية، ستعلن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بدافع القلق من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في أمر إسرائيل.وحسب الصحيفة، فإن بولتون سيقول: إن "الولايات المتحدة ستقف دائمًا إلى جانب صديقتنا وحليفتنا إسرائيل"، وأن الإدارة الأميركيّة "لن تبقي المكتب مفتوحاً عندما يرفض الفلسطينيون بدء مفاوضات مباشرة، وذات جدوى مع إسرائيل".ويأتي الإعلان الأميركي بعد اتخاذها سابقًا عدّة إجراءات تقول: إنها تستهدف السلطة الفلسطينيّة، وآخرها اقتطاع أكثر من عشرين مليون دولار مخصّصة لمشافي القدس المحتلة، وقبلها إلغاء الدعم الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ووقف كافة الدعم المالي للسلطة الفلسطينيّة، بعد أشهر من نقل السفارة الأميركيّة للقدس والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.لكن الإجراءات الأميركيّة لن تقتصر على الشعب الفلسطيني، إذ يخطّط بولتون، وفق الصحيفة، إلى التهديد بفرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية، إذا ما استجابت للمطالب الفلسطينيّة وبدأت تحقيقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وورد في مسودّة البيان "إن لاحقتنا المحكمة، نحن وإسرائيل أو حلفاء آخرين، فإننا لن نجلس صامتين".ومن بين الإجراءات التي تدرس الولايات المتحدة إجراءَها ضد الجنائيّة الدوليّة هي منع قضاتها ومدّعيها العامّين من دخول الولايات المتحدة، بالإضافة إلى "فرض عقوبات على أموالهم في البنوك الأميركيّة، وسنقاضيهم في المحاكم الأميركيّة"، وفقًا لمسودة بيان بولتون، التي تضيف "سنفعل الشيء نفسه بالنسبة لأي شركة أو دولة تساعد في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين."وليست هذه المرّة الأولى التي يكون فيها مكتب منظمة التحرير في واشنطن مثارَ جدلٍ، فقد حذّرت إدارة ترامب، العام الماضي، من أنها ستغلقه، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نيته التوجه للجنائيّة الدولية، وغيرها من الهيئات الدوليّة لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين، وفق ما نقله (عرب 48).أما عن أسباب إغلاق مكتب المنظّمة، وفق مسودّة الإعلان الذي اطّلعت عليه الصحيفة، فإن بولتون من المقرّر أن يقول إن الإغلاق يعكس "مخاوف الكونغرس" من الجهود الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق من قبل الجنائية الدولية ضد إسرائيل"، غير أنّه يسعى للإعلان أنّ إدارة ترامب "لا تزال ملتزمة بالتفاوض" للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.