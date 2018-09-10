القواسمي: وفود الفصائل ستتوجه للقاهرة لبحث المصالحة وهذا ما تريده حماس

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن حركته لا تبحث عن حوار مع حركة حماس، لافتاً إلى أن ما تريده فتح هو تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع بين الحركتين في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.





وأوضح القواسمي، لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن فتح لن تقبل بالمناورة في ملف المصالحة الفلسطينية، وأن ما وقعت عليه حماس بمحض إرادتها فتح ملتزمة به، ولن تقبل بأي تغيير عليه.وأشار القواسمي إلى أن وفود من الفصائل ستتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث ملف المصالحة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه.وشدد على تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها كاملة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن حكومة لا تتمكن لا تستطيع أن تخدم شعبها.وأضاف القواسمي: "حماس تريد التهدئة قبل المصالحة، وتريد مصالحة على مقاسها"، لافتاً إلى حركته تريد للجهود المصرية أن تنجح.وتابع القواسمي:" الهدنة التي تبحث عنها حماس تعني الانفصال وخدمة المشروع الأميركي والإسرائيلي، بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وباقي الوطن" وفق قوله.وأوضح، أن "غزة والضفة الغربية، وعلى رأسها القدس، وحدة واحدة"، مضيفاً أن الشعب يمثله منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها محمود عباس.ولفت القواسمي إلى أن الرئيس محمود عباس، فاجأ العالم عندما تحدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقال له لا للصفقة الأميركية، ولا للتنازل عن القدس وحقوق اللاجئين.