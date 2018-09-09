الجبهة الشعبية توضح حقيقة رفضها لقاء وفد فتح بالقاهرة

رام الله - دنيا الوطن

نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الأنباء التي يجري تداولها حول رفضها للقاء حركة فتح في العاصمة المصرية (القاهرة).







وقالت الجبهة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الأحد، إن الجبهة لم يجرِ معها أي اتصالات أو ترتيبات لعقد لقاء مشترك بينها وحركة فتح في القاهرة، وأن ما يجري تداوله بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة.

وأضافت الجبهة أنه إذا ما توفرت فرصة للقاء مع وفد حركة فتح أثناء تواجد وفد الجبهة الشعبية بالقاهرة، فإنه من الطبيعي أن يتم السعي للقاء بين الطرفيْن من أجل بحث كل ما يتصل بالوضع الداخلي وبشكلٍ خاص، ما يتعلّق بإنهاء الانقسام والمصالحة، وفق الاتفاقيات الوطنية الموقّعة، وضرورة العمل لعقد مجلس وطني جديد وتوحيدي، ينتج عنه وحدة وطنية تعددية، وبحث كيفية مواجهة المخاطر الماثلة أمام شعبنا، وضرورة التصدي الوطني المشترك لمخططات تصفية القضية الوطنية، وفي مقدمتها خطة ترامب.وشددت الجبهة، على حرصها باللقاء مع جميع القوى الوطنية والإسلامية، لبحث ما سبق، ومعالجة التناقضات الداخلية بشكلٍ ديمقراطي، والتركيز على التناقض مع العدو باعتباره التناقض الرئيس.