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الحبس ثلاثة شهور لشخص عرض حياة الآخرين للخطر

الحبس ثلاثة شهور لشخص عرض حياة الآخرين للخطر
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رام الله - دنيا الوطن
دانت محكمة صلح يطا بهيئة القاضي جهاد شراونه، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة بحق المتهم (ع. هـ) بتهمة قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، خلافاً للمادة 98/1 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

وحكمت المحكمة، على المدان بالحبس ثلاثة أشهر، وإتلاف المركبة غير القانونية، وحرمان المتهم من الحصول على رخصة قيادة لمدة سنة.

وجاء الحكم، بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة يطا أمام المحكمة، ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة يطا الأستاذ منذر زغير.

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